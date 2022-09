6 em cada 10 jovens avaliam de forma negativa seu estado emocional, mostra estudo

A psicoterapia é apontada como prioridade na busca do equilíbrio emocional em 46% dos relatos ao Atlas das Juventudes. Outras práticas incluem atividades físicas, hobbies e a socialização com amigos.

Parte deste resultado pode ser explicado pelo uso excessivo das redes sociais, uma prática presente na vida de 53% dos jovens. Para o psicólogo, as ferramentas podem proporcionar uma falsa ideia de que "as pessoas são lindas, felizes, bem-sucedidas e maravilhosas".

O relatório também mostrou que 44% dos entrevistados relataram falta de motivação para as atividades cotidianas e 18% indicaram diagnóstico de depressão, além de 9% que apontaram a automutilação ou pensamentos suicidas como resultado direto da pandemia no último ano –entre a população LGBTQIA+ este número chegou a 19%.

O psicólogo e psicanalista Tiago Caxias afirma que "as pessoas tiveram que rever seus conceitos e atitudes com relação às suas certezas, verdades, ao consumo e ao seu desejo". Por isso, quando a reconexão com o mundo teve que ser feita, houve uma desestabilização, diz.

No âmbito da saúde, o levantamento revela que, ainda que o surto causado pela Covid-19 esteja controlado, o medo de perder familiares ou amigos é constante para a maioria dos jovens. Outras preocupações marcantes são a possibilidade de pandemias futuras e dificuldades financeiras. O documento é uma publicação do Atlas das Juventudes.

O estudo foi realizado com 16.326 brasileiros de 15 a 29 anos e levantou dados sobre saúde, educação, trabalho, democracia e redução das desigualdades. Os dados foram coletados entre 18 de julho a 21 de agosto de 2022 por meio de um questionário online com 71 perguntas.

