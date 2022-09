45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento, diz pesquisa

Apesar de reconhecerem a atuação da lei, 89% admitem que os agressores sabem que isso é crime, mas não acreditam que sofrerão algum tipo de punição legal. No geral, 76% dos entrevistados acreditam que a violência contra a mulher é tratada como um assunto pouco importante pela polícia e a Justiça do país.

Para 49% dos homens com mais de 60 anos, a Lei Maria da Penha "interfere em uma questão particular que só diz respeito ao casal". Neste mesmo grupo, 38% consideram que a lei prejudica homens que não são criminosos e a classificaram como "rigorosa demais".

