43 milhões afirmam ter pegado gripe nos últimos 30 dias, diz Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a recente onda de gripe em cidades do país, 26% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam que foram infectados nos últimos 30 dias, o equivalente a 43 milhões de pessoas, segundo o Datafolha. Na pesquisa, foram entrevistadas por telefone 2.023 pessoas em todos os estados brasileiros, nos dias 12 e 13 de janeiro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa usou como base a população do país acima de 16 anos, que representa 167,8 milhões de pessoas. Entre os que dizem terem sido infectados, 19,5% não chegaram a fazer o teste para confirmar o quadro de gripe e 6% se submeteram ao exame. Outros 71,3% dos entrevistados pelo instituto disseram que não tiveram gripe e 3% não souberam dizer se foram contaminados. Das pessoas que afirmaram ter tido gripe, 43% procuraram atendimento médico em algum posto de saúde ou hospital para tratar dos sintomas, sobretudo a rede pública (34%). E a maioria delas declarou ter sido atendida. Além disso, entre todos os entrevistados pelo Datafolha, 81% disseram que alguém que conhecem teve gripe, principalmente parentes que moram em outras casas (58%) ou um amigo próximo (57%). Também entre todos os entrevistados, 59% afirmaram que tiveram algum sintoma como febre, coriza e tosse nos últimos 30 dias. Ao todo, 38% mencionaram ter sentido dor de cabeça. No caso de tosse e nariz entupido, o percentual é o mesmo: 30%. Coriza foi citada por 27%, e dor de garganta, por 25%. Segundo a pesquisa Datafolha, 1 em cada 4 brasileiros com 16 ou mais anos de idade diz ter recebido diagnóstico de Covid desde o início da pandemia, o que representa cerca de 42 milhões de pessoas infectadas. O número é quase o dobro do total de casos registrados oficialmente no país.

