4 coisas que as mulheres odeiam que façam na cama

Se há coisas que os homens não podem evitar, então há outras que são fáceis de corrigir e, se eles sabem que isso irritará a parceira, com certeza o farão. No topo da lista estão os " sons estranhos " que eles fazem em relacionamentos íntimos. Diz-se que esses ruídos acabarão por fazer as mulheres perderem o interesse e ficarem mais irritadas do que excitadas.

O estudo foi feito questionando cerca de 5 mil pessoas sobre relacionamentos modernos e o sexo, em uma tentativa de descobrir onde exatamente os homens erram. E as mulheres acabaram revelando as piores coisas que os homens fazem na cama que elas odeiam.

