3 moradores de rua são mortos sob ponte no Espírito Santo

VITÓRIA, ES (UOL-FOLHAPRESS) - Três moradores de rua foram assassinados embaixo de uma ponte que fica no bairro Ponto Frio, em Marechal Floriano, que fica a 49 km de Vitória. Segundo a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública), um morador de rua que passava por baixo da ponte viu os corpos e chamou a Polícia Militar, na tarde de ontem.

No local os policiais militares confirmaram serem três vítimas: dois homens e uma mulher.

"Lamentamos profundamente essa barbaridade e estamos com todas as equipes mobilizadas", disse, rapidamente, o Major Ednei Souza, comandante da companhia da Polícia Militar que atende a região.

Os corpos foram encontrados deitados em colchões e tampados com cobertores, apenas com as cabeças descobertas. "A causa eu só posso confirmar após a perícia examinar o local e os corpos passarem pela necrópsia no DML", disse o delegado Geraldo Peçanha.

Nenhuma vítima ainda foi identificada, mas a reportagem apurou que as idades variam de 35 e 50 anos. Todos eles tinham marcas de tiro na cabeça. A suspeita é que o crime tenha ocorrido na madrugada de segunda (15) para terça-feira.

O crime chocou os moradores da região do bairro Ponto Frio. Em conversa com a reportagem, sem se identificarem, alguns disseram que as vítimas moravam embaixo da ponte e que eram catadores de latas de bebidas e de ferro-velho.

Pelas redes sociais, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), definiu o triplo homicídio como uma "barbárie".

"O registro do triplo homicídio em Marechal Floriano nos deixa estarrecidos em constatar a que ponto pode chegar a crueldade de uma pessoa. A nossa polícia vai alcançar esses assassinos e fazer justiça àqueles que não puderam se defender de tamanha covardia", publicou Casagrande, no Twitter.

A Polícia Civil informou, por nota, que a perícia foi até o bairro Ponto Frio, isolou o local onde os corpos foram encontrados e conseguiu imagens de videomonitoramento que podem ajudar a descobrir quem cometeu o triplo homicídio contra os moradores de rua.

Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem identificados e necropsiados, informou Polícia Civil. Até agora, nenhum suspeito foi preso.