2ª fase da Fuvest tem redação sobre as diferentes faces do riso

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A segunda fase da Fuvest, realizada neste domingo (16), trouxe como tema de redação "as diferentes faces do riso". O vestibular que dá acesso à USP também teve questões de português. O exame tinha cinco textos de apoio para auxiliar os vestibulandos na compreensão e interpretação do tema. "Os candidatos devem explorar os aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e, inclusive, como forma de resistência", diz a Fuvest, em nota. Maria Aparecida Custódio, professora de redação do Objetivo, acredita que o tema foi surpreendente e que deve ter assustado as pessoas em um primeiro momento. "Se trata de um tema universal, então o candidato poderia falar do riso em qualquer parte do mundo, e também se trata de um tema atemporal, que também ajuda o candidato a identificar essa manifestação em todas as épocas", explica. Ela lembra que o riso se manifesta tanto em situações de alegria quanto de tristeza ou sarcasmo, o riso nervoso. "O candidato pode ter explorado essas diferentes faces, recorrendo não só à coletânea de textos, mas também ao próprio repertório sociocultural." A prova de português abordou assuntos atuais, como questões socioambientais e culturais, e também as obras literárias que compõem a lista de leituras obrigatórias. A primeira fase da Fuvest, de conhecimentos gerais, trouxe questões relacionadas à Covid, à cloroquina e às fake news. A segunda fase do vestibular, deste domingo, teve 2.177 candidatos ausentes, 7% em relação aos 30 mil convocados. Na 1ª fase, realizada em 12 de dezembro, 15.252 pessoas não compareceram, uma abstenção de 13,7%. Ao todo, houve 110.773 inscrições para o vestibular. Segundo dia de Fuvest Além do exame deste domingo, a segunda fase da Fuvest continua nesta segunda-feira (17), com prova das disciplinas relacionadas à carreira escolhida. Entre os dias 19 e 22 de janeiro, serão realizadas as provas de música, artes cênicas e artes visuais. A divulgação da primeira chamada de aprovados no vestibular 2022 está prevista para 11 de fevereiro. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a organização da Fuvest informou que as salas terão ocupação máxima de 50%. Todos os candidatos devem permanecer de máscara durante toda a prova.

