2º dia do Enem tem questões sobre vacina da Covid, TPM e matemática financeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As questões do segundo dia de provas do Enem 2023 abordaram o funcionamento da vacina da Covid, a influência dos hormônios no período de TPM (tensão pré-menstrual) e matemática financeira. Neste domingo (12), os candidatos fizeram 90 questões de ciências da natureza e matemática.

Para professores de cursinho, a prova deste domingo cobrou maior domínio de conceitos curriculares e estava menos interpretativa do que a do primeiro dia, quando os candidatos fizeram a prova de ciências da linguagem.

As questões de matemática tiveram bastante ênfase em conceitos de matemática financeira, abordando juros e investimentos. Também havia uma pergunta que envolvia o uso de aplicativos de transporte e de entrega de comida.

"A prova de matemática abordou temas bastante contemporâneos, como criptomoedas, o funcionamento dos juros e investimentos. Também trouxe uma questão bastante interessante que tratava sobre o mercado de trabalho sob a perspectiva dos aplicativos de transporte e entrega de comida", disse Caê Lavor, diretor do SAS Educação.

Em biologia, as questões abordaram o princípio da elaboração da vacina da Covid-19, como se dá a transmissão de leishmaniose, síndrome de Down e como os hormônios atuam no corpo provocando o período conhecido como TPM.

Em física, uma das questões trouxe uma tirinha da Turma da Mônica para abordar conceitos de ondulatória.

"Foi uma prova tranquila, com textos curtos e questões muito diretas. O que significa que ela buscava mais conceitos e menos interpretação. Assim, ela exigiu que o candidato estivesse mais preparado e com o domínio de conceitos, especialmente em física, química e biologia", disse Giba Alvarez, diretor do Cursinho da Poli.