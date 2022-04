'13, o Musical' revela o potencial de elenco com jovens intérpretes

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O espetáculo 13, o Musical, em cartaz no Teatro Liberdade, é notável por um detalhe: revela o talento de jovens intérpretes que, em outros trabalhos, habitualmente vivem papéis secundários. Aqui, Enzo Krieger e Igor Jansen se revezam no papel de Evan, jovem de 12 anos que prepara seu Bar Mitzvá, cerimônia judaica de passagem para a vida adulta.

