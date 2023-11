110 mil candidatos fazem a primeira fase da Fuvest neste domingo (19); saiba o que levar

remanescentes do Provão Paulista retornam como vagas EP ou PPI da Fuvest, dependendo do edital.

Observação: Se você prestou o Provão Paulista, acompanhe as informações no site oficial. Vagas

Todo candidato que foi convocado em uma das duas chamadas ou na lista de espera deve confirmar a --sua matrícula em duas etapas virtuais: pré-matrícula e efetivação --as datas estão indicadas no Guia do Vestibular 2024.

A primeira chamada para a matrícula, com a lista de aprovados na Fuvest 2024, será divulgada no dia 22 de janeiro de 2024 na página da Fuvest. O período de matrículas vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Paulo, e de música em Ribeirão Preto. Cada curso tem um calendário próprio, que deve ser conferido no manual do candidato.

Observação: Algumas carreiras têm um exame adicional na segunda fase, a prova de competências específicas, cujo formato varia de acordo com a carreira. Essa prova é classificatória e eliminatória: você precisa pontuar pelo menos 50% da avaliação para ser elegível de convocação. A avaliação de competências específicas existe apenas para as carreiras de artes cênicas, artes visuais e música em São

A divulgação da lista de convocação e dos locais das provas da segunda fase será no dia 1º de dezembro, no site da Fuvest. Para se classificar, é necessário acertar pelo menos 30% da prova da primeira fase, ou seja, 27 questões.

- equipamento eletrônico como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase do vestibular da Fuvest 2024 será realizada neste domingo (19) na capital paulista e em outras 31 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo.

