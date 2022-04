11 cursos da USP estão entre os 50 melhores do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) tem 11 cursos avaliados entre os 50 melhores do mundo, segundo a mais recente edição do ranking QS (Quacquarelli Symonds), uma das mais importantes avaliações de educação superior.

O ranking desta edição analisou 15,2 mil programas universitários de mais de 1.500 instituições de 88 países. A avaliação foi feita em 51 disciplinas acadêmicas, divididas em cinco áreas do conhecimento.

A avaliação elencou 44 cursos da USP como os cem melhores do mundo. Onze deles ficaram no top 50. A universidade é a segunda instituição da América Latina com mais programas nas primeiras posições, atrás apenas da Universidade Nacional Autônoma do México, que tem 50.

O melhor desempenho da USP é o do curso de odontologia, que ficou no 15º lugar de todos os avaliados. A segunda área melhor avaliada da USP é a de engenharia de minérios e minas, que ficou na 31ª posição.

"A edição deste ano do QS World University Rankings por Disciplina fornece algumas notícias positivas para o setor de ensino superior brasileiro: sua principal universidade continua a afirmar seu status como potência de pesquisa no continente", disse Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS.

Além da USP, cursos da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) também apareceram no top 50 global.

A área de engenharia do petróleo da Unicamp ficou em 31º lugar, odontologia, em 32º e agricultura e silvicultura, em 47º. Odontologia da Unesp ocupou a 36ª posição.

"Vimos também que as universidades federais brasileiras continuam a liderar em pesquisa e colaboração. Para continuar melhorando em nossos rankings, as instituições brasileiras devem continuar engajando-se em parcerias internacionais de pesquisa, com ênfase em pesquisas que tenham claras implicações práticas", disse Sowter.

Segundo a avaliação, 32% dos programas do Brasil caíram na classificação neste ano, enquanto 23% melhoraram sua posição.

A classificação dos cursos é feita por meio de seis indicadores: reputação acadêmica, reputação de empregabilidade, citações por faculdade, proporção de professores por aluno e quantidade de docentes e de estudantes internacionais.

Veja a seguir a lista dos cursos brasileiros que estão entre os 50 melhores. A lista completa está no site do QS.

15º - Odontologia, USP

31º - Engenharia - Mineral & Mineração, USP

31º - Engenharia de Petróleo, Unicamp

32º - Odontologia, Unicamp

32º - Engenharia de Petróleo, USP

36º - Odontologia, Unesp

38º - Geografia, USP

41º - Medicina veterinária, USP

41º - Línguas modernas, USP

42º - Antropologia, USP

44º - Arquitetura / Ambiente Construído, USP

47º - Agricultura e silvicultura, Unicamp

48º - Agricultura e silvicultura, USP

49º - Sociologia, USP

49º - Disciplinas relacionadas a esporte, USP