1.000 desabrigados são levados para hotéis e pousadas no litoral norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As 10 escolas que abrigavam as famílias que perderam suas casas em São Sebastião, no final de semana 18 e 19 de fevereiro, devido às chuvas históricas registradas na região, foram desocupadas, de acordo com o governo do estado.

Os cerca de 1.000 desabrigados do litoral norte foram acomodados em hotéis e pousadas das regiões de Juquehy, Sahy e Boiçucanga. Segundo o estado, a medida possibilita o retorno às aulas nas escolas que estavam servindo de abrigo até então.

Em entrevista na quarta-feira (1º) concedida em São Sebastião, a cidade mais afetada pela tragédia --onde 64 pessoas morreram no temporal dos dias 18 e 19 deste mês--, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que 120 pousadas vão oferecer 4.100 leitos, que serão custeados pela iniciativa privada.

O número de pessoas fora de casa na região é incerto, mas o governador afirmou que a quantidade de leitos disponibilizados "vai além da necessidade do momento".

"A gente conseguiu com o setor hoteleiro a quantidade de acomodações para tirar todo mundo dos alojamentos, dos abrigos temporários, e acomodar nos hotéis e pousadas", disse o governador. "Quem vai pagar a conta é a iniciativa privada, são várias instituições financeiras, grupos empresariais, que já levantaram os fundos para pagar a conta da hospedagem", disse na ocasião.

Inicialmente, o prazo previsto de hospedagem é de 30 dias. A ação começou no sábado (25), segundo Tarcísio, com a remoção de famílias que estavam abrigadas em uma escola do bairro de Topolândia, no centro de São Sebastião, e as demais famílias foram transferidas a partir de quinta (2).

Até o momento, 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas, sendo 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças.

ABASTECIMENTO

A Sabesp afirmou que vai atender com sistema de abastecimento de água até o fim do ano os bairros de Barra do Sahy, Baleia e Camburi/Cambuzinho, em São Sebastião. Cerca de 6.000 imóveis nessas localidades serão conectados à rede da Sabesp, atendendo ao todo quase 30 mil pessoas, entre moradores, turistas e veranistas. Os investimentos serão de R$ 27 milhões em estruturas de abastecimento, como reservatório e 68 km de rede. As obras terão início neste mês, com conclusão prevista em dezembro.

Desde o início do impacto das chuvas, a Sabesp ressaltou que tem disponibilizado caminhões-tanque para abastecer todas as regiões de São Sebastião -mesmo as que não são operadas pela Companhia. São cerca de 140 mil litros distribuídos por dia.

Nesta sexta (3), foram retomadas as buscas na região da Baleia Verde pelo último homem considerado desaparecido em meio à tragédia das chuvas em São Sebastião, segundo o governo do estado.

As buscas pelo homem de 52 anos, que tinham sido interrompidas no dia anterior, foram retomadas porque os técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros verificaram a melhoria nas condições do solo devido às condições climáticas, que permitiu assim a segurança para a retomada dos trabalhos no local.