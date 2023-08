Vans que faziam transporte irregular em Manaus são apreendidas

Durante a ação, foram realizadas 30 abordagens a veículos na operação que contou com apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste.

A operação resultou na apreensão de quatro veículos do modelo van fazendo transporte sem autorização que, além de serem encaminhados ao parqueamento, foram autuados em até R$ 2.021,55, por fazer transporte de fretamento em veículos não cadastrado ou desativado para os serviços, de acordo com Lei Municipal 1.958, de 2014.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.