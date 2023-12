Vacinação contra influenza segue até sexta-feira em Manaus

Manaus/AM -Na reta final da vacinação contra a influenza (gripe), é reforçado em Manaus o convite às pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS) para que busquem o imunizante em uma das 167 salas de vacina gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até a sexta-feira (15). As unidades seguem ainda abertas para a atualização vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, durante a estratégia de multivacinação, que se encerra na mesma data.

A lista com as unidades abertas ao público, com dias e horários de atendimento, pode ser conferida em https://bit.ly/SalasVacinaManaus. Os usuários devem apresentar CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) para receber os imunizantes.

A vacina contra a gripe é indicada para crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias do parto), idosos, trabalhadores da saúde, indígenas e professores do ensino básico ao superior. Para esses grupos, que compõem uma população estimada em 567.752 pessoas, a meta de imunização estipulada pelo MS é de 90%.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça que mesmo as pessoas que já foram vacinadas contra a influenza neste ano devem receber nova dose. “Quem deixar de tomar a dose nesta etapa só vai poder receber outra no final do próximo ano”, orientou a secretária.

Além dos sete grupos prioritários com metas definidas pelo MS, a vacinação contra a influenza é voltada ainda a pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; caminhoneiros; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

Para esses grupos, a estratégia de vacinação busca alcançar o máximo de pessoas imunizadas, sem meta estabelecida.

Multivacinação

As unidades da Semsa seguem abertas também para a multivacinação, voltada a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, não vacinadas ou com esquema incompleto no Calendário Nacional de Vacinação. O objetivo da estratégia de imunização é elevar a cobertura vacinal no município e fortalecer a proteção da população da capital amazonense contra doenças preveníveis por vacina.

Todas as vacinas recomendadas para o público de 0 a 14 anos são ofertadas na multivacinação. Dentre elas, Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Hepatite A, Meningocócica ACWY, e dTPa (adolescentes grávidas), estão disponíveis em todas as 167 salas de vacina da Semsa.