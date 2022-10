Uso prolongado de ibuprofeno pode levar à morte, diz agência europeia

Segundo o comitê, a codeína com o ibuprofeno pode danificar os rins, impedindo-os de eliminar os ácidos do sangue para a urina.

Um comunicado do Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), emitido na última sexta-feira (30), alertou que o uso prolongado e em doses superiores à recomendada de medicamentos usados para potencializar alívio de dor que combinam codeína (opioide - medicamento com efeitos analgésicos e sedativos potentes) e ibuprofeno (anti-inflamatório), podem levar a morte.

