UEA oferece curso gratuito de Defesa Pessoal Feminina

No Dia Nacional do Jiu-Jítsu, comemorado nesta quinta-feira (14), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) anunciam parceria para realização de curso de Defesa Pessoal Feminina na universidade. Com o objetivo de promover saúde e ferramentas de autodefesa, as aulas serão ofertadas, gratuitamente, a alunas e colaboradoras.

Durante o anúncio da parceria, realizado na Reitoria da UEA, foram entregues pela Sedel tatames e quimonos que serão fundamentais para dar início às aulas de jiu-jítsu e ao curso de defesa pessoal feminina.

Iniciativa pioneira

O Projeto Formando Campeões realizou, em junho deste ano, o 1° Workshop de Defesa Pessoal Feminino no Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, com a participação de mais de 160 atletas.

Em julho, o Projeto lançou o primeiro curso de Defesa Pessoal gratuito, voltado, exclusivamente, ao público feminino, com a participação de 120 mulheres de diferentes faixas etárias, de 14 a 63 anos, sendo que 90% delas nunca tiveram contato com a luta ou outro esporte.

Atualmente, os projetos esportivos da Sedel, vinculados ao Programa Pelci, abrangem mais de 10 mil atletas, sendo 35% desse público composto por mulheres que praticam diversas modalidades.