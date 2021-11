Vamos viajar para onde o real vale mais

Você busca rotas alternativas antes de viajar para exterior? Com a alta do dólar muitos turistas tem planejado visitar países, principalmente agora no período das férias, onde o real pode valer mais, como Indonésia, Colômbia e México.

Atualmente, no Brasil cada dólar custa cerca de R$ 5,23, o que significa, por exemplo, gastar na cidade do México aproximadamente 20 pesos. Outro lugar onde o real pode valer muito para viajar é a Tailândia, considerado um dos países onde a moeda é mais valorizada. Além de ser um destino muito econômico, com custo de vida baixo e ampla variedade de hotelaria.

Outra opção de destino é o Vietnã, um dos lugares mais baratos da Ásia e onde 1 real equivale a cerca de 6.300 mil dongs. O que significa que o brasileiro pode gastar aproximadamente 30 reais em um almoço com bebida e sobremesa que custa em torno de 200 mil dongs.

Na Indonésia, por exemplo, mesmo sendo uma atração turística com umas das passagens mais caras para o exterior, é possível gastar 20 reais em uma ótima refeição que no país custaria 80 mil rúpias indonésias.

Viajar para destinos onde o real é mais em conta, não é somente uma economia financeira, mas também a oportunidade de conhecer culturas diferentes, se aventurar pelo mundo e viver as férias dos sonhos valorizando o turismo e a moeda brasileira.

Por destinos onde o real vale mais, turismo eu acredito!