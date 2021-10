Vai viajar para os Estados Unidos? Veja o que é preciso

Turistas brasileiros que programam viajar para os Estados Unidos precisarão ter em mãos, agora, somente o teste PCR negativo, feito até 72 horas antes do embarque, e o visto regularizado. O governo do país já anunciou que, a partir do mês de novembro, estará com as fronteiras abertas para os viajantes com a vacinação completa contra o Covid-19.

O anúncio oficial ainda será feito pela Casa Branca, mas já observamos a retomada do turismo emissivo, tão importante para o Brasil, quanto para o Amazonas. A procura pelo visto americano no consulado brasileiro está tão grande, que os agendamentos só serão liberados no próximo ano.

Outra novidade positiva é a possibilidade da permissão para algumas pessoas renovarem seu visto sem precisar passar por entrevista no consulado. Levando em consideração critérios como: o que foi fazer nos EUA, o tempo que passou pelo país, se as regras da Imigração foram infringidas, entre outros.

É o “novo normal” gerando oportunidades para o crescimento do setor e um número maior de destinos seguros para viajar.

Vistos

Atualmente, para solicitar um visto de turista para os Estados Unidos é necessário preencher um formulário DS 160, no qual é informado seus dados e intenções, pagar a taxa ao governo norte-americano, e por último agendar a entrevista no consulado. Com tudo aprovado, o visto é emitido e entregue junto ao passaporte entre sete e dez dias.

Visto de estudante – O processo é mais longo e pode ser concluído em até seis meses, sendo o melhor caminho por meio de uma universidade ou escolas de inglês.

Visto de trabalho – Com a mesma duração de conclusão do visto de estudante, para essa categoria existe mais de 70 tipos, cada um destinado a um perfil profissional, como comerciantes e investidores. Sendo o green card o visto mais conhecido, com direito a permanência de imigração.

Fronteiras abertas para os brasileiros, turismo eu acredito!