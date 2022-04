Turismo de eventos começa a ganhar “fôlego” com o Carnaval do RJ

Após jejum de quase dois anos por conta da pandemia da Covid-19, o Carnaval do Rio de Janeiro volta à cena com o desfile das escolas de samba que, este ano, ocorre neste mês de abril. A notícia é animadora ao turismo de eventos nacional, aos foliões e à economia carioca. Durante o período carnavalesco, a festa movimenta, em média, R$ 4 bilhões na capital fluminense, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro.

Este “recomeço” é extremamente importante para o turismo de eventos, uma vez que o Carnaval atrai os olhares de todo o mundo e este desfile, em especial, demonstra a retomada de fôlego da economia, reforça a efetividade das medidas adotadas contra a Covid-19 e que o país dá os primeiros passos rumo à normalidade. Viva o Carnaval!

Somos o país do samba e o ritmo embala o turismo, que, durante a “folia”, impulsiona a geração de emprego e renda, favorece a rede hoteleira e beneficia os setores de alimentos e bebidas, transporte, gastronomia e serviços. Não é à toa que o Carnaval do Rio de Janeiro é considerado uma das maiores festas populares do mundo, seja por sua grandiosidade, beleza e poder econômico.

Nos cinco dias de folia (20 e 21 de abril — desfile das Escolas de Samba da Série Ouro; 22 e 23 de abril — desfile das Escolas de Escolas de Samba do Grupo Especial; e 30 de abril — Desfile das Campeãs), são esperadas na Marquês de Sapucaí, por dia, 75 mil pessoas, conforme estimativa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Esta retomada será grandiosa e marca a celebração à vida, à maior festa popular do mundo e a retomada do turismo de eventos.

Pelo “fôlego” que o Carnaval dá ao turismo de eventos, Turismo Eu Acredito!