Turismo de cruzeiros em risco na Amazônia

Com a expectativa de injetar cerca de 12 milhões na economia do Amazonas, e receber mais de 10 mil turistas no próximo ano, a “Temporada de Cruzeiros 2022” que inicia no mês de janeiro, pode ser cancelada na capital amazonense.

O que significa um retrocesso na retomada do turismo no Estado. Quatro navios, dos 11 programados para aportar em Manaus, já foram cancelados, devido ao retorno de casos do Covid-19 na Europa e do alerta da 4º onda atingir o Brasil.

Estudos comprovaram que a vacinação é a única forma de estancar a propagação do vírus. Países onde o nível de vacinação é baixa, estão sofrendo, novamente, sobre os efeitos da Covid e terão um abalo econômico no setor.

Não podemos deixar que a indústria turística seja, mais uma vez, afetada pela falta de interesse das pessoas em tomarem a vacina. É preciso aplicar de maneira mais contundente o incentivo a imunização. Quem sabe, até, com compensações financeiras, como já visto em outros países.

A politização da vacina pode ser letal tanto na preservação da vida quanto na economia. Vacine-se já!

Turismo eu acredito.