Turismo de camping no Amazonas

Com o objetivo de proporcionar ao turista o contato direto com a natureza, o Camping é uma atividade muito utilizada em vários estados brasileiros e em muitos países do mundo. Essa modalidade vem crescendo a cada dia pela busca dos turistas em valorizar a biodiversidade do destino escolhido.

Agora, imagine pegar uma barraca e a mochila para acampar em plena selva amazônica? O Amazonas tem uma potencial imensurável e em vários municípios cabem parques de camping, como Presidente Figueiredo, Novo Airão, Rio Preto da Eva, entre outros.

Na capital, Manaus , temos vários parques com vocação propicia para a prática dessa atividade turística, a exemplo do Parque do Mindú, Parque Sumaúma, e o próprio Museu da Amazônia (Musa), nosso Jardim Botânico.

Investir em novas estruturas turísticas e mudar o foco para o “novo normal” é o caminho para aumentar o fluxo turístico e potencializar nossa economia. A atividade é tão lucrativa, que somente no Brasil, existem mais de 3.000 campings espalhados pelo país, estruturados para proporcionar experiências incríveis aos visitantes. Até mesmo com acesso à internet onde o cliente

pode unir o home office e o lazer.

E por que não oferecer esse atrativo no Amazonas? O turismo de camping é uma experiência mais barata e acessível, que pode atrair um turista que busca alternativas viáveis para a sua viagem.

Fica aqui, então, mais uma contribuição pra que nossos gestores públicos, unidos com a capacidade de empreendedorismo da iniciativa privada, possam desenvolver essa prática e interiorizar o desenvolvimento no nosso lindo e preservado Amazonas.

Turismo de natureza, eu acredito!