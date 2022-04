Teste de Covid-19 para entrada no Brasil não é mais obrigatório

Graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no mundo, não é mais obrigatório que o turista apresente o teste negativo da doença para a entrada no Brasil. Tudo isso é um sinal de que, pouco mais de dois anos após o início da pandemia, o combate ao Coronavírus pode estar mais próximo do fim.

Essa é uma notícia que nos dá um certo alívio, principalmente porque vidas estão sendo preservadas e as pessoas, de certa forma e com cautela, se sentem mais confortáveis para retomarem suas rotinas, o que inclui planos de viagens. Além da não exigência do teste, o turista também não é mais obrigado a apresentar a Declaração de Saúde do Viajante (DSV). O viajante precisa, apenas, comprovar que o ciclo vacinal contra a Covid-19 está atualizado, com pelo menos duas doses da vacina.

Estamos otimistas com os rumos que a situação tem tomado. Estamos vencendo a queda de braço contra a Covid-19 e acreditamos que o nosso turismo será favorecido com essa medida, recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Portanto, a expectativa é que o nosso país volte a fazer parte dos planos dos turistas internacionais e que eles voltem a acreditar que aqui é um lugar certo para se fazer turismo, até porque o nosso país tem atrativos diversificados, com destaque para a nossa Floresta Amazônica e os nossos encantos naturais.

Mas, mesmo que já enxerguemos a luz, ainda devemos fazer nossa parte. Precisamos nos cuidar, nos vacinar e mostrar que, sim, nós somos um país seguro em relação ao Coronavírus.

Pelo avanço do combate à Covid-19, Turismo Eu Acredito!