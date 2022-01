Terminal II do Eduardo Gomes, o que faremos com ele?

Essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça! O Terminal II do nosso aeroporto internacional, o Eduardinho, que foi pago com nossos impostos, está paralisado há mais de 04 anos.

Já foram idealizados vários projetos para uso do local, como a instalação da rodoviária municipal, que não se concretizaram. Porém, nada foi feito para dar utilidade ao espaço e alavancar ainda mais a economia e o turismo.

Por que não implantar um centro comercial para o funcionamento do prédio? Hoje em dia, todos os aeroportos tem seu espaço de compras. Sugiro que tenhamos lá um Duty Free da Zona Franca de Manaus (ZFM). Algo que ofereça aos turistas produtos fabricados no nosso Polo Industrial a preço de fábrica e com isenção total de impostos estaduais.

Criaríamos mais um atrativo para os passageiros, que não sejam residentes no Amazonas. Uma cota de, talvez R$ 15 mil, fiscalizada pela Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM) em parceria com a Receita Federal, utilizando-se a base fiscal do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Assim, teríamos certeza do benefício somente para os turistas.

Já imaginou produtos “made in Zona Franca”, como relógios, notebooks, tablets, celulares e TVs com desconto de, no mínimo, 17% ?

No “Shopping Eduardinho” teríamos várias lojas das fábricas como Samsung, LG, Technos, Yamaha, Lenovo e muito mais!

Pelo Duty Free Zona Franca de Manaus , turismo eu acredito!