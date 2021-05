Teletrabalho: o novo aliado do turismo

Bastante atingindo, assim como demais setores do turismo pela pandemia do Covid-19, o setor hoteleiro vem buscando novas opções de atrações turísticas. E o Teletrabalho vem se destacando como uma ótima saída, principalmente para os hotéis instalados no Amazonas.

Esse tipo de trabalho unido ao lazer, além de uma boa combinação em atrativo turístico, pode ser um grande aliado nesta crise. Na nova dimensão em que vivemos, toda oferta de turismo, em nível de alojamento, deve ser desenvolvida e adaptada de forma a proporcionar, a quem opta por longa estadia, todas as condições necessárias para o conforto e a prática do teletrabalho.

Nossos famosos e conhecidos hotéis regionais, flutuantes e pousadas que queiram trabalhar com esse período de maior estadia, precisam se destacar, se equiparem para tal realidade e acrescentarem novos serviços. Instalação de internet de qualidade e satisfatória, bem como tarifas semanais e mensais de fácil acesso, é um dos grandes atrativos para hóspedes.

Essa combinação turística proporciona ao hóspede, períodos de descanso e lazer, logo após um longo período de confinamento ou de trabalho remoto, totalmente conectado. Os “novos clientes” de hoje, pós-pandemia, procuram uma modalidade de turismo capaz de atender todas as suas necessidades fora de casa.

Os investimentos para essa nova modalidade, variam entre reestruturação de espaços privados, salas adaptadas para reuniões e encontros virtuais, wi-fi de qualidade em meio à selva amazônica, e quartos adaptados com mesas e equipamentos extras suficientes para a conexão virtual desejada pelo hóspede.