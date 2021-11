Réveillon em Manaus, SIM!

Faltando quase um mês para um dos grandes eventos turísticos na capital amazonense, o que se ouve ultimamente, são debates sobre a viabilidade de investimentos em shows com grandes artistas nacionais no réveillon em Manaus. E por que não seria cabível a realização desse importante evento?

Não podemos discutir a realização de um evento desse porte somente no âmbito de contratações. E sim, colocar em pauta a geração de emprego e renda que uma festa dessa magnitude proporciona. Como também, a melhoria da imagem da cidade e o aumento do fluxo turístico. Todo R$ 1 que se coloca na atividade turística volta R$ 3 para a economia da cidade. Esse é o poder do turismo em alavancar o setor econômico e o desenvolvimento.

É importante ter a consciência de que não temos como comparar o sucesso de um artista local com um artista nacional, pois existem as diferenças de magnitudes. Todas as grandes capitais do mundo tem réveillon, e estão retornando suas programações e aplicando recursos em grandes atrações. Isso não é festa, é turismo de eventos!

No réveillon de Manaus recebemos visitantes de várias cidades, como Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e até mesmo do interior do Amazonas.

Em um evento desse nível temos mais de 1.500 profissionais envolvidos, entre segurança, produtores,

técnicos e músicos. Já indiretamente, alcança-se desde motoristas de aplicativos até os profissionais da gastronomia e hotelaria.

Por que discutir que essa verba poderia estar sendo utilizada em outro propósito? Ora, o dinheiro do turismo é para fazer turismo, o da saúde é para investir na saúde, de infraestrutura para melhorar a cidade. Então, onde está a lógica em argumentar investimentos no turismo de eventos?

Réveillon em Manaus, turismo de eventos, eu acredito!