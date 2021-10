Projeto de Lei planeja criar Loteria do Turismo

Toda ajuda e investimentos arrecadados ao setor do turismo são necessários. Podemos avaliar então, que este projeto é mais que bem vindo, visando a criação da Loteria do Turismo para captar recursos ao setor. Principalmente, no momento em que vivemos a retomada da atividade turística.

O projeto teve origem na Câmara dos Deputados como uma estratégia provisória que funcionará apenas até o dia 31 de dezembro deste ano e será gerenciado pelo Fundo Geral do Turismo.

A renda líquida e os prêmios não resgatados serão destinados exclusivamente para a concessão de operações de crédito ao setor de turismo, como forma de amenizar os impactos econômicos causados ao setor.

É mais que justa a aprovação desse projeto pelo Senado Federal, para o turismo brasileiro, que tanto sofreu no último ano e quase nada recebeu de investimentos concretos.

Precisamos olhar e reagir de forma positiva às articulações desse nível, pois essas e outras ações projetadas elevam nosso turismo, e podem ser significativas para a economia do Brasil e do nosso Amazonas.

O país precisa enxergar o turismo como uma indústria de grande potencial. Somente expandindo os investimentos e incentivos , poderemos consolidar nosso destino em âmbito mundial.

Não se pode negar, ou perder essa oportunidade trazida por esse inciativa da Loteria do Turismo. Que fique então, a torcida para que projeto tenha êxito e aprovação.



Pela aprovação da Loteria do turismo, eu acredito.