Pesca esportiva e o turismo no Amazonas

Com o início da vazante dos rios, dá-se início a temporada de pesca esportiva no nosso Amazonas, que chega no mês de agosto para os apaixonados pelo esporte e com ele uma grande movimentação do turismo da região, podendo nos tornar um dos destinos mais procurados do Brasil.

Com um potencial turístico fantástico, a pesca esportiva, estima movimentar cerca de R$ 300 milhões para e economia do Amazonas, atraindo mais de 20 mil turistas por ano, gerando emprego e renda para a população ribeirinha.

Não podemos negar que precisamos de políticas públicas e investimentos em segmentos estruturantes em nossa região para o desenvolvimento dessa atividade, especialmente em aeroportos no interior do estado, como Barcelos e Santa Izabel, onde aterrissam a maioria dos turistas que chegam em busca dessa diversão, além de Novo Airão, Autazes e várias comunidades localizadas nos principais rios onde se realiza a pesca esportiva.

Este conhecido esporte interioriza o desenvolvimento e gera inúmeros lucros para a região. O visitante que aluga barco para realizar a pesca, que compra alimentos e suprimentos, que abastece com combustível lá no meio do rio está movimentando nossa economia, além de fomentar emprego e renda com a contratação de marinheiros, camareiras, cozinheiros e todos os profissionais envolvidos com a atividade.

Somos o destino anfitrião da pesca esportiva, e temos um patrimônio natural imensurável no Amazonas, onde não faltam opções de atividades turísticas de forma sustentável que contribua para o nosso desenvolvimento econômico.

A pesca esportiva proporciona inúmeros motivos para o turista se sentir atraído em conhecer nossa diversidade pesqueira e belezas naturais.

Turismo eu acredito!