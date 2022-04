Os municípios do Amazonas e o Mapa do Turismo Brasileiro

Nhamundá, Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira e Coari passaram a integrar a lista de municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Essa é uma conquista para o turismo amazonense que, por outro lado, sofreu duas baixas, com a retirada de Tefé e Anamã da lista. Com a mudança, hoje, somamos 26 cidades turísticas no estado.

Mas o que é o Mapa do Turismo Brasileiro? É um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo para orientar o Ministério do Turismo (MTur) no desenvolvimento de políticas públicas e que define as áreas que devem receber prioritariamente os investimentos feitos pelo órgão.

Temos muito a evoluir para que mais cidades do Amazonas não saiam da “lista de prioridades”, uma vez que temos menos da metade nos municípios amazonenses no mapa. Se tivermos mais cidades na lista, garantiremos mais investimentos federais voltados ao setor turístico, teremos maior acesso ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), entre outras vantagens criadas especialmente para evolução e fortalecimento do setor.

Não se pode mais admitir que, com uma arrecadação do Fundo de Turismo (FTI) superior a R$1,5 bilhões nos cofres estaduais, não tenhamos uma grande divulgação de nossos destinos, que falte programas de capacitação aos nossos trabalhadores do turismo, que ainda tenhamos de enfrentar uma estrada cheia de buracos para chegarmos a Presidente Figueiredo, que não tenhamos voos regulares para municípios com potencial turístico, que Manaus não disponha de uma orla organizada e segura para que se possa fazer um turismo de qualidade. Enfim, se investe em turismo ou perderemos mais espaço no mapa brasileiro!



Pela necessidade de mais investimento no setor turístico, Turismo Eu Acredito!