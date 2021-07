É impressionante como a cada dia se concretiza que realmente o turismo está em todo lugar, até no espaço. Imagina vivenciar a experiência de prestigiar a beleza natural do planeta Terra com os próprios olhos? No último domingo, mas precisamente em 11 de Julho, vivenciamos oficialmente a notícia da inauguração da era do turismo espacial, pelo bilionário rio britânico Richard Branson.

Com tal feito, surge um novo negócio no segmento do turismo mundial. E ainda que seja uma oportunidade para poucos, com custo de 250 mil dólares por assento, mais de 600 passagens já foram vendidas para visitar o espaço.

Vejamos a magnitude que é a indústria do turismo, e a confirmação de que investimentos nesse setor geram sempre excelentes resultados, um grande feito para essa nova atividade turística, que busca nas visitas ao espaço novas opções de lazer aos turistas.

Fica evidente que as atividades da indústria do turismo são totalmente benéficas para a economia. A importância do turismo está clara. Vai desde um simples turismo comunitário até a bilionária atividade do turismo espacial, gerando emprego, renda e conhecimento científico para a humanidade.

Precisamos acordar para essa realidade. Estamos presentes em todos os lugares do planeta e agora, chegamos ao espaço.

Como sempre digo, Turismo eu acredito!