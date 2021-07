O Amazonas e o turismo de eventos!

Um dos ramos de atividades que mais movimentam a indústria turística é o turismo de eventos. Este é um segmento que tem por objetivo atrair e deslocar pessoas com interesses em participar de congressos, feiras, simpósios, exposições, eventos culturais, shows e outros.

Investir na captação de eventos é a maneira mais rápida de atrair turistas para uma cidade igual a Manaus. Especialmente agora, em que recentemente foi inaugurada a ampliação do Centro de Convenções Vasco Vasques. Este aparelho turístico tem capacidade de comportar qualquer tipo de evento, trazendo um grande fluxo de visitantes para a capital amazonense, gerando emprego e renda.

Com o avanço da vacinação e o apelo da marca Amazônia a nível mundial, a biodiversidade preservada do Amazonas, aliados a nossa infraestrutura hoteleira, temos todos os ingredientes necessários para alcançarmos um grande boom neste segmento econômico.

Então, o que nos falta? Falta uma política pública forte, com estratégias de capitanear através do Convention & Visitors Bureau, atividades relacionadas a esse viés, munidas de profissionais que entendam do assunto, além de um programa de patrocínio que contemple as necessidades básicas dos profissionais da área.

Esse trabalho é para ontem, para que possamos trazer o turista corporativo e desenvolver a economia do nosso Estado. Este mercado é gigantesco, muito próspero e precisa voltar a crescer em nossa região. Somos um ótimo destino para eventos e temos ambientes excelentes para negócios.

Turismo de eventos, eu acredito! E muito!