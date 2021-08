Manaus ganha mais uma atração turística!

O turismo amazonense ganhou mais uma atração. O Museu do Judiciário – Mujam vem contar a história do Judiciário amazonense através de um rico acervo de processos históricos da Justiça e uma bela obra arquitetônica, já conhecida em nosso estado como Palácio da Justiça.

Com ele ganhamos um novo aparelho turístico estruturado com exposições, objetos históricos do Tribunal e material audiovisual. É a história da Justiça amazonense sendo eternizada.

Aos encantados por museus, como eu, ter catalogado e a disposição um acervo cultural e histórico é a garantia de novos aprendizados e atrativos turísticos para os visitantes ávidos por conhecimento.

O Mujam é uma obra centenária, inaugurada em 21 de Abril de 1900. Além de histórico o prédio é um dos principais modelos da arquitetura clássica do período áureo da economia da borracha e famoso por sua tendência renascentista. Sua construção já é uma verdadeira obra de arte.

É como eu sempre destaco: o turismo está em todo lugar.

Turismo eu acredito!