As lições com a tragédia de Capitólio

A fiscalização dos órgãos responsáveis pelo ecoturismo no Brasil, e a conscientização dos guias turísticos também precisam aumentar. Aqui no Amazonas, como no município de Presidente Figueiredo, se faz necessário melhorias na infraestrutura, sinalização e trilhas de acessos em cachoeiras, cavernas e grutas.

O primeiro alerta nos faz refletir que precisamos ter muito cuidado para que nosso patrimônio natural, como as florestas, matas, cachoeiras e toda essa biodiversidade, não fique com a imagem de lugares inseguros para os visitantes.