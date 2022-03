Insegurança turística, uma grande preocupação para o Amazonas

A insegurança nos principais pontos turísticos de Manaus fez novas vítimas e, dessa vez, 20 pessoas foram assaltadas no Museu da Amazônia (MUSA), um dos principais cartões postais do Amazonas. O assalto aconteceu no último sábado, e o principal questionamento que fazemos é: como fazer do turismo uma nova matriz econômica se não protegemos nossos turistas?

No mês passado, uma família de turistas paulista foi assaltada, enquanto tirava fotos no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Nessas duas situações, a única certeza que temos é de que o poder público precisa agir, independentemente da esfera de atuação, em prol da segurança turística. Precisa haver consenso entre os governos e que, se algo não vai bem na área, isso é responsabilidade de todos. Não é porque o MUSA está localizado em uma área federal que os governos estadual e municipal não podem atuar. Podem sim, conveniar de forma conjunta e inteligente para combater este grave problema.

Manaus tem a maior reserva florestal urbana do Brasil, que é a Reserva Florestal Adopho Ducke. São 10 mil hectares de floresta e a união entre esses poderes é fundamental para que o MUSA, que recebe em média, nos finais de semana 800 visitantes, muitos deles internacionais, seja também afetado por conta desse impasse de “responsabilidade”.

Não podemos, em hipótese alguma, deixar que nossos turistas fiquem à mercê da violência. Turismo é fonte de emprego e renda para o nosso Estado, o “ganha pão” de muitas pessoas e uma matriz econômica que pode levar o nosso Amazonas a outro patamar, principalmente, quando o modelo Zona Franca de Manaus é constante alvo de ataques.

Precisamos ter a consciência do potencial do Amazonas quando se trata de turismo, da “poderosa” imagem que temos mundialmente por conta da nossa biodiversidade preservada, mas precisamos de segurança. A segurança é sempre levada em consideração durante a escolha de um destino turístico e não podemos ter nossa imagem “arranhada”.

Por mais segurança turística, Turismo Eu Acredito!