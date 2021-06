Exploração sustentável e Turismo!

Mais uma tendência que veio como aliada para a retomada do turismo é a exploração sustentável. Este segmento faz de nossas riquezas naturais uma potencial atividade turística, bem como a promoção da economia local.

A exemplo disso, temos o Projeto do Hotel Miranda do Madadá, às margens do rio Negro, que através do desenvolvimento sustentável do patrimônio ambiental que temos aqui no Amazonas, é destaque na 17° Bienal de Arquitetura de Veneza, e pretende elevar o número de turistas para a região.

Com simplicidade e trabalhando a interação do homem com a natureza, o projeto conquista esse importante prêmio e nos mostra que temos um patrimônio imensurável que precisa ser explorado. O Amazonas precisa atrair mais investidores para patrocinar esse tipo de turismo, e tornar cada vez mais uma realidade em nossa região. Assim como já foi na época do famoso Hotel Ariaú Tower.

Esse é o novo estilo de se fazer hotel de florestas: hospedagens com sustentabilidade. Pois, um dos motivos da falência do Ariaú Tower foi justamente a falta da exploração sustentável. Era um belíssimo hotel dentro da selva, mas que não tinha conceito ambiental.

O Amazonas precisa se apoderar de sua biodiversidade e investir em estratégias para o setor. Turismo também é isso, preservar culturas e gerar renda. Cidades que estimulam o desenvolvimento sustentável como atrativos de viagens promovem e geram mais benefícios econômicos.

Turismo eu acredito!