EUA planejam abertura para estrangeiros 100% vacinados

A partir de novembro os Estados Unidos planejam abrir suas fronteiras, permitindo a entrada de estrangeiros com as duas doses completas da vacina contra a Covid-19. A boa notícia é para os passageiros vindos do Brasil, China, Índia, Reino Unido e alguns países da Europa que já receberam a imunização.

É claro que ainda haverá restrições e protocolos a seguir, como apresentação do comprovante de vacinação no embarque e o teste negativo da Covid-19. Mas essa reabertura ajuda muito no fluxo turístico para Manaus, principalmente dos estrangeiros que vem praticar a pesca esportiva no Amazonas.

Atualmente, com o fechamento das fronteiras dos Estados Unidos, os voos diretos Miami-Manaus foram suspensos. Os turistas norte americanos levam mais de 15 horas para chegar ao Amazonas, tendo que fazer conexões via São Paulo. Um tanto quanto “contramão”, haja vista que no voo direto levam apenas 5 horas e 30 minutos.

A notícia também é de grande valia para o nosso Distrito Industrial que, com o retorno de voos diretos, a atividade de cargas e logísticas também volta a ser beneficiada. O “novo normal” está voltando, assim como as estratégias para o turismo mundial.

Deixar o Amazonas estruturado para essas novas reaberturas é primordial para a retomada do setor turístico e melhoraria dos índices em nossa economia.

Vacinas

Para quem deseja turistar no país é importante atentar para as vacinas aceitáveis, que atualmente usa as vacinas da Johnson, Pfizer e Moderna. Algumas exceções também foram divulgadas no comunicado, incluindo as crianças que ainda não foram vacinadas.

Fronteiras abertas para Brasileiros, turismo eu acredito!