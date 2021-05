Estas são as cinco zonas mais excitantes dos homens

4. Coluna e costas: as unhas ou os beijos nessa parte do corpo são muito bem-vindos.

3. Nuca: a parte de trás do pescoço sempre pede um carinho, pode ser na hora do beijo ou durante o sexo oral. Um carinho nessa área pode promover uma grande excitação.

2. Virilha: por ser muito perto do pênis, o toque nessa área é muito bom na hora causar tesão nos homens. E também é uma ótima parte do corpo para começar beijando antes do sexo oral. Provoque muito antes de chegar lá, brincando com a virilha.

