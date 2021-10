Entrada nos EUA liberada para vacinados

Agora é oficial! O governo americano anunciou nesta sexta-feira, 15/10, que o país irá suspender, a partir de 08 de novembro, todas as restrições das viagens internacionais aos passageiros que estiverem totalmente vacinados contra a Covid-19.

Para quem planeja voltar ao país e/ou conhecer os estados americanos, essa é oportunidade. Pois, a medida inclui o Brasil que sai da lista de países com restrições ao exterior.

O anúncio reforça que os turistas que viajarem para os EUA deverão apresentar, antes do embarque, o comprovante que estão totalmente imunizados além da apresentação do teste negativo de COVID-19, três dias antes da viagem.

É importante uma flexibilização bem planejada. Com investimentos, organização de protocolos e fortalecimento do turismo receptivo. Abrindo-se as fronteiras, consequentemente destacam-se os potenciais turísticos de um país e de seus Estados. É o mercado turístico em uma nova fase de retomada e recuperação.

Fronteiras abertas para brasileiros, turismo eu acredito.