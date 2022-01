Enfim, Manaus ganha projeto para Aquário Municipal

Seguindo grandes capitais do mundo, Manaus vai ganhar um novo atrativo turístico com a construção de um Aquário Municipal. Essa importante notícia nos ajuda a renovar as esperanças, em 2022, para um desenvolvimento de turismo em nosso Amazonas.

A sensibilidade do senador Omar Aziz (PSD-AM) em destinar R$ 50 milhões para esse projeto, vai ajudar a atrair visitantes do mundo inteiro para conhecer, também, as mais de 2 mil espécies de peixes regionais (equivalente a 15% das espécies mundiais).

Vejamos o exemplo do Aquário Municipal de Piracicaba, um dos maiores do Brasil, que desde sua criação já recebeu mais de 530 mil visitantes, se tornando um dos principais e mais importantes pontos turísticos do Estado de São Paulo.

Outro lugar de potência nesse segmento é o Oceanógrafo de Lisboa, considerado uma das atrações mais visitadas na Europa, recebendo mais de um milhão de turistas por ano e gerando grandes lucros na economia europeia.

É isso que nosso Estado precisa! De um planejamento turístico idealizado com grandes parques temáticos que gerem emprego e renda.

Um Estado com a nossa biodiversidade, banhando por rios, lagos e igarapés já era para ter sido contemplado com um projeto dessa dimensão, e finalmente aconteceu. Imagina a riqueza que será para a economia de Manaus, um Aquário construído às margens do rio Negro, e o potencial que irá trazer para a retomada do segmento no Estado.

Por isso, reforço mais uma vez que precisamos "vender" e destacar ainda mais a imagem do imenso patrimônio amazônico que temos como aparelho turístico.

Pela construção do Aquário Municipal, turismo eu acredito!