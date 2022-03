Ecoturismo: Nossa Zona Franca Turística

Hoje, dia 1º de março, é comemorado o Dia do Turismo Ecológico, também conhecido como o Ecoturismo. Esse segmento turístico movimenta, anualmente, aproximadamente US$ 260 bilhões na economia mundial. Desse valor, a contribuição do Brasil é de apenas US$ 70 milhões, segundo estimativa da Organização Mundial do Turismo (OMT).

Ainda segundo a OMT, o Ecoturismo é o segmento turístico que mais cresce no mundo. Esse avanço gira entre 15% e 25% por ano, enquanto o turismo convencional tem registrado um avanço de 7,5% ao ano.

São inúmeros os atrativos que o ecoturismo brasileiro dispõe e o Amazonas tem um forte apelo mundial quando o assunto está voltado ao segmento. Esse destaque se dá por conta da nossa preservada floresta, nossos rios e nossa rica fauna. Vários sites de turismo recomendam o Amazonas aos que curtem viajar para contemplar as belezas naturais.

O Amazonas “exala” ecoturismo, porém precisamos de mais investimentos, incentivos, políticas públicas e solidificação da atividade como uma matriz econômica real para o nosso Estado. Se essa indústria tiver a devida atenção, teremos mais empregos e geração de renda para a população. Isso sim é a nossa Zona Franca perene.

Neste momento de insegurança e instabilidade que o modelo Zona Franca de Manaus atravessa, se torna cada dia mais necessário a monetização do nosso potencial turístico através da biodiversidade. Para a exploração sustentável desse modelo, não precisamos de decretos, medidas provisórias ou votações. A matéria-prima já existe - 96% de preservação de nosso território.

Que nossos governantes se unam também por este propósito: que venha nossa “Zona Franca Turística “.

Pelo avanço do ecoturismo, Turismo Eu Acredito.