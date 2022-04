Dia dos Povos Indígenas: uma data para celebrar e refletir

No dia 19 de abril, é Dia dos Povos Indígenas, população de maior relevância na formação cultural do Brasil, especialmente no nosso Amazonas. Primeiros habitantes do nosso país, eles são conhecidos internacionalmente e têm papel fundamental no desempenho do turismo étnico. Portanto, é um dia para celebrar e também refletir.

Quem não se encanta ao apreciar a cultura, o modo de vida, os rituais, as danças, a arte e as línguas indígenas que, inclusive, estão presentes no Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL)? É impossível visitar o Amazonas e não levar, nem que seja, um souvenir como lembrança da arte desse povo, tão rico e cheio de histórias. Esse povo é a verdadeira história do Brasil e deve ser preservada.

Aqui no Amazonas, não se precisa ir muito longe para chegar a “viver” um pouco da experiência da vida dessas comunidades, mesmo que de forma rápida. Muitas agências de viagem oferecem o “Day Tour”, pacote que proporciona ao turista estar mais perto de uma tribo e conferir parte do dia a dia desse povo, suas crenças e cultura. O turismo étnico também é muito forte em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo.

Por fim, além de celebrar o dia 19 de abril e destacar a importância dos povos indígenas como referência para o turismo, a data também merece reflexão. É fundamental que eles tenham seus direitos respeitados e seus espaços preservados por toda a representatividade que têm na história e contribuição cultural para o nosso país.

Pela importância dos povos indígenas para o Amazonas, Turismo Eu Acredito!