Por Orsine Júnior

Não há dúvidas da importância da realização de torneios de futebol para o turismo e a economia mundial. Inclusive, no início deste mês, o governo federal confirmou a realização da Copa América no Brasil. A discussão sobre sediar ou não o torneio no país se dá por conta da pandemia em que vivemos.

Mas, se o Brasil já vem realizando jogos de importantes campeonatos, como Brasileirão e Copa do Brasil, por que não sediar a Copa América? Tomada as devidas precauções de testagens, isolamento social, e todos os protocolos indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contra o Covid-19, podemos sim fazer esse evento.

Em outros países, como Inglaterra, e até mesmo Estados Unidos já está ocorrendo grandes eventos públicos, de acordo com o cumprimento de todos os protocolos de prevenção, como a utilização da vacinação para o controle da pandemia, e a comprovação de testagens negativas para a participação dos torneios.

Em Londres, por exemplo, para acompanhar a Liga da Copa Inglesa, todos os presentes tiveram que apresentar diagnósticos negativos para a doença. Prova de que, seguindo todos os protocolos de precaução é possível sim a realização desses eventos.

O Brasil não pode deixar a Copa América passar, até porque nós somos um país reconhecido mundialmente pelo Futebol. Temos um povo que ama futebol, e podemos sim fazer grandes eventos seguindo todas essas medidas de prevenção. Isso traz turismo, divisas e é uma importante ferramenta de divulgação para o nome do Brasil no mundo.

No Amazonas, por exemplo, temos uma das belas arenas do país que precisa ser utilizada para grandes torneios de futebol, que inclusive já sediou a Copa do Mundo. O Brasil e suas cidades têm estruturas para realizar grandes eventos de futebol sim, agregando valores imensuráveis para o turismo no país. Por isso, Copa América, sim!

Turismo eu acredito!