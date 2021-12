Cassinos e o turismo de jogos no Brasil

Sendo uma das atividades turísticas que arrecada bilhões no exterior, a legalização dos cassinos entrou mais uma vez em pauta no Congresso Nacional. Deputados e representantes do setor seguem na defesa da aprovação do Marco Regulatório da operação dos cassinos no Brasil. Essa busca, que já ultrapassa 30 anos na Câmara dos Deputados, será um dos propulsores do turismo em nosso país. Diversos cassinos irregulares já operam no Brasil, o que significa uma perda de arrecadação oficial superior a 20 bilhões de reais em impostos, anualmente. Sem falar dos mais de 30 milhões de brasileiros que adoram apostar em jogo do bicho e de esportes pela internet. Essa falta de regulamentação fomenta o funcionamento dos casas e cassinos clandestinos sem segurança, estrutura e mais ainda, sem fomentar a cadeira de turismo com a hotelaria, bares, restaurantes e, consequentemente, a geração de emprego e renda no Brasil. Somos o único país da América Latina que não possui cassinos, e que continua um passo atrás nesta importante ferramenta turística. Está na hora de abrirmos esse horizonte e passarmos a ser um dos maiores receptivos deste público que busca, anualmente, destinos lindos e estruturados com uma nova opção para suas apostas. Turismo de jogos, eu acredito!

Your browser does not support the video tag.