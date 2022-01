BR 174, a rodovia lunar da Amazônia!

Cada vez mais me convenço que a Amazônia e nós, seus habitantes, estamos realmente fora dos planos de investimentos em infraestrutura do Brasil. Não tem outra explicação plausível, a não ser o abandono e falta de respeito. Vejamos o caso da “rodovia lunar”, a BR 174, que liga duas capitais brasileiras e conecta o Brasil com a Venezuela.

No último final de semana, percorri a estrada e me deparei com várias crateras, falta de sinalização, iluminação precária e ausência de acostamentos. Por isso, resolvi chamá-la carinhosamente de “estrada lunar”. Somente na lua temos tantas crateras! É inadmissível que uma rodovia que liga dois Estados e dois países esteja nessas condições. Como é que os órgãos competentes não conservam nosso patrimônio?

Uma viagem de Manaus a Boa vista, que deveria durar, em média, 09 horas, dura aproximadamente 13 horas. Além disso, existem ainda os danos causados nos veículos que por lá trafegam. Os empresários de transporte e viajantes é quem pagam por este prejuízo logístico. Sem falar do fluxo turístico, que com dificuldade de acesso e condições inóspitas, sofre uma enorme redução.

Não devemos e não podemos cruzar os braços diante do isolamento da Amazônia. Temos o direito de interligação nacional e internacional. Já basta a promessa, ainda não cumprida, da BR-319, não acham? Fica aqui o meu alerta para que não percamos um dos nossos maiores patrimônios de infraestrutura, a BR-174.

Pela manutenção e conservação da BR-174, turismo eu acredito!