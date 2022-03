Aviação suspende voos estratégicos para o turismo amazonense

A alta do preço dos combustíveis já reflete no turismo brasileiro. O setor está em alerta, uma vez que companhias aéreas, como a Azul e Latam, já anunciaram o adiamento e suspensão de vários voos por conta dos custos com querosene para a aviação (QAV). Nessa leva, três voos estratégicos para Manaus serão suspensos, justamente no momento em que o segmento começa a “respirar”.

A iniciativa foi tomada pela Latam, que vai suspender, entre os meses de abril e junho, os voos Fortaleza-Manaus, Porto Velho-Manaus e Belém-Manaus. Fortaleza é porta de entrada de turistas internacionais que vem ao Brasil para conhecer a Amazônia, além de ser um dos destinos preferidos dos amazonenses, enquanto Belém e Porto Velho também favorecem o turismo local e ainda são hubs para o Polo Industrial de Manaus (PIM). Essa é uma situação preocupante.

A Azul, que oferece voos diários para o interior do Amazonas, também vai ajustar os voos em alguns mercados. Já a Gol, também atuante no interior amazonense, não confirmou cancelamento ou suspensão de voos nacionais e regionais, mas informou que, diante do cenário, o aumento dos valores das passagens é inevitável.

O Poder Público precisa traçar estratégias para que o turismo, neste momento de retomada, não perca o fôlego. O Amazonas já concede redução do ICMS do combustível utilizado pelas companhias aéreas que tem o Estado nas suas malhas aeroviárias, inclusive, este incentivo foi mantido durante toda a pandemia. Se a suspensão persistir e perdermos mais voos, a concessão de incentivos deve ser revisada. Temos que realmente “negociar”com muita veemência a permanecia de nossas conexões.

Uma campanha divulgação maciça do Amazonas como destino turístico, seja em feiras, publicidade e nas revistas das próprias companhias aéreas deve ser imediatamente lançada. Temos que aumentar o fluxo de passageiros para nosso destino. O Estado precisa utilizar de todas as ferramentas para que não tenhamos suspensos ou percamos mais voos.

Pelo fortalecimento da conectividade, Turismo Eu Acredito!