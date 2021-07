Amazonas novamente isolado dos EUA

Mais uma vez, impactado pela pandemia do Covid-19, o turismo no Amazonas é prejudicado e a capital amazonense fica sem voos diretos para os Estados Unidos. A companhia American Airlines divulgou ontem, (26/7), o cancelamento definitivo dos cinco voos semanais da rota entre Manaus e Miami.

Uma das principais vias de entrada de turistas internacionais, que geram divisas para o nosso Estado se fecha, causando um prejuízo imensurável na nossa economia. Éramos o único destino da companhia área fora do eixo Rio – São Paulo, com alto índice de lucratividade para a American Airlines. Já somos isolados pela falta de voos entre os municípios, e agora em mais uma importante rota internacional de grande valia para o nosso turismo.

Não é apenas uma rota aérea cancelada, é a suspensão de uma importante estratégia turística para os brasileiros da região norte.

Como atrair visitantes de outros países para as belezas de nossa região, se nem ao menos conexão direta para os EUA nós temos? Enquanto Manaus fica sem previsão de retorno, São Paulo e Rio de Janeiro ganharão mais voos diários para Miami, Dallas e Nova York. Tudo isso por conta de incentivos e fortes políticas de retomada do turismo. Estamos acéfalos em nosso setor!

Onde estão as inciativas e investimentos do governo estadual em planos de expansão para o desenvolvimento do turismo internacional e o aumento de rotas aéreas no Amazonas? Será que nos resta perder esses destinos, também paralisados, das companhias Gol Linhas Áreas e Azul, sem data definida para acontecer? Quando iremos despertar para a relevância e importância da indústria turística?

O Amazonas não pode mais continuar isolado do turismo internacional. Temos que agir e reagir. Precisamos de ação imediata.

Turismo eu acredito!