Amazonas e o caos de sua imagem!

Mais uma vez o Amazonas tem sua imagem abalada, por conta dos últimos acontecimentos ocorridos na cidade de Manaus e no interior do Estado. Primeiro, pela cepa do coronavírus que piorou a imagem do turismo no estado amazonense, agora pelos atos de violência e vandalismo.

Como gerar segurança aos nossos turistas, quesito esse que é tão importante para a retomada da imagem do setor e o aumento de visitantes para o Amazonas? É preciso um investimento e pulso firme para o controle desse caos. Pois, os itens segurança e saúde são os primeiros analisados pelos turistas, principalmente os estrangeiros quando escolhem suas rotas de viagens.

Como já defendi anteriormente, ainda se tem muito a fazer na melhoria da imagem do Amazonas. Não se pode retroceder, é preciso avançar nessas questões e garantir a devida segurança a nossa população, e a quem escolhe nosso Estado para visitar.

Os viajantes estão atentos, não só a ótimos preços de viagens e pacotes atraentes, agora passam a focar os protocolos contra a pandemia e a segurança local na hora de viajar.

Ora, se do Fundo de Turismo (FTI) foram investidos milhões na segurança, como é que dentro dos presídios e aos olhos das autoridades o crime organizado está cada vez mais aparelhado? Não podemos deixar a Imagem do Amazonas vinculada a tragédias, a violência e a falta de infraestrutura.

Possuímos uma matriz econômica que pode ser o futuro para a geração de emprego e renda, em uma sociedade que parece fadada à vida do crime por falta de oportunidades.

Turismo eu acredito!