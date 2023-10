Turismo científico e de eventos movimenta a economia de Maués

Maués, a terra do guaraná, entrou na rota do turismo de eventos neste final de semana, onde a cidade foi palco de um festival de proporções internacionais que tratou de questões sustentáveis, climáticas, de saúde, entre outros temas, que o planeta vem passando ao longo do tempo, mas também movimentou o turismo local com debates e palestras para o público e convidados locais, nacionais e internacionais que passaram pela cidade.

O evento atraiu visitantes de toda a região movimentando hotéis, restaurantes, bares e a economia local.

Além disso, à medida que os turistas exploram a cidade, muitos podem se encantar com a rica herança cultural, as paisagens deslumbrantes e a hospitalidade da população. Isso pode levar a um aumento no turismo de longo prazo, à medida que as pessoas retornam para explorar mais e recomendam Maués a amigos e familiares.

Turismo científico e de eventos, Eu Acredito!