Não podemos deixar que uma reforma afete a Pesca Esportiva

O pontapé inicial para a Temporada de Pesca Esportiva 2023/2024 está prestes a ser dado, mas parece que teremos um empecilho na “pista”. Isso porque a pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Manaus entrará em reforma, pelo período de 4 de setembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024, de segunda-feira a sábado, no horário de 4h ao meio-dia. Estamos apreensivos!

Por conta da reforma, voos para os municípios onde atividade é destaque, como Barcelos, por exemplo, podem ser comprometidos. Os voos de ida para cidade, partindo de Manaus, ocorrem normalmente às 7h, e o retorno para a capital ocorre normalmente às 10h, horários nos quais a pista deverá estar “fechada”. As empresas de aviação comercial e táxi-aéreo, responsáveis pelo transporte de pescadores esportivos, assim como todos do setor estão preocupados.

Na primeira fase da reforma (de 4 de setembro a 2 de setembro), 1.8 mil metros da pista, que tem 2.7 mil metros de cumprimento, estará em funcionamento, o que não deve comprometer pousos e decolagens. Porém na segunda fase (4 de setembro a 8 de janeiro de 2024), as obras estarão na cabeceira pista e as aeronaves estarão impossibilitadas de pousar entre 4h e meio-dia.



Falta pouco para as obras início das obras, mas é necessário que a administradora do aeroporto e o Poder Público encontrem uma solução para não afetar essa modalidade turística, que movimenta, por ano, aproximadamente R$ 500 milhões no Estado. Não podemos esquecer que se nada for feito, todo o trade turístico poderá ser afetado, como a rede hoteleira, profissionais da área, agências de viagens, entre outros que atuam direta e indiretamente na pesca esportiva, uma atividade econômica sustentável aliada à preservação dos nossos rios e da nossa floresta “em pé”.

Pela abertura de “janela” para pouso e decolagem no período da pesca esportiva , Turismo Eu acredito!