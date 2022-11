A meta é fazer o turismo brasileiro acontecer

A mobilização para fortalecer o turismo está a todo vapor na transição do Governo Lula, que dispõe de uma equipe para traçar estratégias voltadas ao setor. Isso nos deixa otimistas, já que o segmento está entre as prioridades do próximo governo e rumo ao reconhecimento como uma robusta matriz econômica para o país.

Uma série de propostas está em discussão e uma política pública para o setor começa a ser “desenhada” de forma responsável. Entre os destaques estão a melhoria da infraestrutura dos destinos turísticos nacionais, a construção de uma agenda integrada com as demandas e propostas para o turismo, estímulos financeiros para o setor, divulgação nacional e internacional, maior aproximação do trade turístico e, claro, o foco na geração de emprego.

Tudo isso é muito importante e todas as iniciativas, baseadas na sustentabilidade, estão sendo pensadas para acompanhar a evolução do turismo mundial, que nos próximos 10 anos, segundo estimativas, deve movimentar US$ 14,6 trilhões e gerar 126 milhões de empregos no mundo. Não podemos ficar para trás, mas, sim, acompanhar, explorar e usufruir de tudo que o turismo, essa indústria “enxerida”, pode oferecer ao nosso país e aos que optam em conhecer as nossas belezas naturais, riquezas e cultura.

O Brasil é um país continental e tem inúmeras possibilidades de turismo, do ecoturismo ao turismo de sol e praia, do turismo de aventura ao turismo de negócios, do turismo cultural ao turismo de lazer. A Equipe de transição, da qual faço parte, está debruçada para fazer o turismo acontecer e o esforço tem sido grande por parte do presidente Lula. Em breve, trago mais novidades para vocês, pois vem coisa muito boa para nós.

Pelo compromisso com o turismo, Turismo Eu acredito!