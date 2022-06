Mais uma vez, o porto de Parintins é interditado

Estamos a poucas horas do 55º Festival Folclórico de Parintins e tivemos uma surpresa nada agradável. O porto da cidade, que é a principal porta de entrada e saída da Ilha Tupinabarana, foi interditado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pelo monitoramento da infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários em todo o país.

Há anos, a estrutura do porto apresenta uma série de problemas e os entraves ficam ainda mais acentuados no período de cheia do rio. Em 2020, o muro de arrimo do terminal chegou a desmoronar, o que causou a interdição do espaço por mais de um ano. Vale destacar que, nos últimos oito anos, foram quatro interdições.

Durante a última interdição em 2020, os barcos passaram a atracar na orla da cidade. Desta vez, o Governo do Estado informou que foram iniciadas as tratativas com a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Parintins para solucionar a necessidade de atracação das embarcações no município que, por conta do Festival, deve receber mais de 60 mil turistas.

Estamos na torcida por uma solução, porém, torcemos mais ainda para Parintins ter um porto adequado e seguro. É inadmissível que, todos os anos, a cidade enfrente essa dificuldade. Esse é mais um alerta sobre os problemas de infraestrutura enfrentados por Parintins e tantos outros municípios amazonenses e que não podem ser resolvidos de maneira pontual e às pressas, mas, sim, de modo eficaz.

Por melhor infraestrutura nos portos do Estado, Turismo Eu Acredito!