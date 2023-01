Let’s go turistar em Manaus, no Bar do Armando?

Manaus é uma cidade que merece ser conhecida por todo mundo e não sou apenas eu que penso ou digo isso. O New York Times publicou uma lista com os 52 melhores destinos turísticos para se conhecer em 2023 e adivinhem, a nossa capital está lá. Quanto orgulho!

A nossa cidade é porta de entrada e saída para a Amazônia e, além da proximidade com a floresta e belezas naturais, tem locais indispensáveis para um bom roteiro. Aqui, temos deliciosos restaurantes regionais e bares muito pitorescos. Pontos obrigatórios para se conhecer, dentre os quais está o tradicional Bar do Armando.

Inaugurado em 1963, o Bar do Armando, localizado no Largo de São Sebastião, é um patrimônio cultural e imaterial do Amazonas. Aberto de domingo a domingo, o empreendimento oferece cervejas “estupidamente” geladas, além de um cardápio com os mais variados tipos de bebidas, que vão de cachaças, passando por drinks até chegar nos whiskies.

Para acompanhar a bebida da preferência, o bar também tem disponível vários tipos de petiscos e sanduíches, com destaque para o sanduíche de pernil — um dos melhores que já comi. Além dos “comes e bebes”, todo dia tem apresentações de artistas locais, com repertórios cheios de Música Popular Brasileira (MPB) e samba de raiz, o que torna o point uma parada obrigatória do turista. Vale a pena “tomar uma” por lá!

